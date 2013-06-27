На автошляхах заборонять рекламу, щоб підвищити безпеку дорожнього руху

Кабінет Міністрів України на засіданні 26 червня 2013 року підтримав зміни до законодавства про зовнішню рекламу на автошляхах та вулицях. Зазначений законопроект розроблений Міністерством внутрішніх справ України на виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентно-спроможна економіка, ефективна держава», а також задля наближення України до стандартів Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, законопроектом передбачається внесення змін до законів України «Про рекламу» та «Про автомобільні дороги». Зокрема, мова йде про заборону розташування засобів зовнішньої реклами:

- на тротуарах, велосипедних та пішохідних доріжках, а також алеях;

- поза населеними пунктами на відстані менш ніж 10 метрів від краю проїзної частини ( нині 5 метрів);

- у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування;

- над проїзною частиною автомобільних доріг загального користування;

- на розділювальних смугах автомобільних доріг загального користування;

- на поверхнях та опорах дорожніх знаків, освітлення, штучних споруд;

- у зоні транспортних розв’язок, мостів, шляхопроводів;

- у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Реалізація вищезазначених норм закону дозволить, у першу чергу, підвищити безпеку дорожнього руху шляхом зменшення впливу сторонньої інформації на його учасників. Окрім цього, такі зміни спрямовані на адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС.