Звичайна сварка переросла у братовбивство

В одну з лікарень Миколаївської області доставили місцевого мешканця зі смертельними тілесними ушкодженнями. Правоохоронці «за гарячими слідами» затримали 29-річного місцевого мешканця, який виявився родичем потерпілого.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області, за словами затриманого, вони зі свояком вживали спиртні напої, а, перебравши оковитої, молодший 26-річний брат почав повчати старшого, як потрібно «жити на світі».

Між родичами зав’язалася сварка, яка згодом переросла у бійку. Аби втихомирити «вчителя життя» старший вийняв з кишені ніж та встромив його у груди брату.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у реанімаційному відділені медичного закладу.

Слідчим відділенням Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.