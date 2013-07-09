На Харківщині лікар вимагав 12 тис. грн хабара за проведення аборту

Правоохоронці затримали лікаря, який погодився за хабар зробити аборт.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за свою «допомогу» виконувач обов’язків завідуючого гінекологічним відділенням однієї з районних лікарень Харківщини вимагав від 37-річної мешканки Харкова 12 тисяч гривень.

Даний факт було задокументовано слідчими та працівниками сектору Державної служби по боротьбі економічними злочинами Ленінського РВ спільно з слідчим прокуратури Ленінського району.

Правоохоронці діяли в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Апеляційний суд в Харківській області видав ухвалу на проведення санкціонованого обшуку в робочому кабінеті лікаря.

Під час його проведення 62-річний виконуючий обов’язки завідуючого гінекологічним відділенням був викритий у вимаганні та отриманні хабара в розмірі 12 тисяч гривень від 37-річної мешканки міста Харкова. У таку суму він оцінив проведення процедури передчасного переривання вагітності у жінки.

На вимоги лікаря жінка погодилася, але зрозуміла, що гінеколог попросив за операцію занадто великі гроші і хоче просто на ній нажитися. Тому мешканка Харкова вирішила написати заяву до Ленінського райвідділу міліції.

Слідчі кваліфікували дії завідуючого за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Під час передачі грошей лікар-гінеколог був затриманий рацівниками міліції. Наразі за даним кримінальним провадженням тривають слідчі дії.

Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю до трьох років.

