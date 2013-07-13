У Сумській області підліток підпалив свою 6-річну сестру

У місті Ромни Сумській області до лікарні потрапила 6-річна дівчинка з опіками грудей, шиї і правої руки, яка постраждала через пустощі свого 11-річного брата.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв`язків з громадськістю УМВД України в Сумській області.

Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався в той час, коли дівчинка разом з своїм старшим братом і батьком була удома.

«Чоловік з сином займалися своїми справами, а дівчинка грала поряд. Її старший брат допомагав батьку переливати бензин. У цей час в дитячій голові постало питання: а що буде, якщо при переливанні палива скористатися запальничкою? Недовго думаючи, він перевірив це: непомітно від батька дістав запальничку і чиркнув. Одразу ж виникло полум`я, від якого, на жаль, постраждала маленька сестричка. Батько одразу відвіз дочку до лікарні», - повідомили в УМВС.

На даний час дівчинка проходить курс лікування.