На Львівщині багатодітний батько розбещував та ґвалтував своїх дочок

На Львівщині 36-річний чоловік упродовж кількох років розбещував та ґвалтував двох рідних доньок.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю МВС України, 36-річний батько шести дітей, житель Турківського району Львівщини кілька років поспіль, з 7-річного віку, розбещував свою доньку та ґвалтував іншу 13-річну доньку.

Як розповів слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління ГУ МВС України у Львівській області капітан міліції Олексій Вольський, чоловік одного вечора, прийшовши додому напідпитку, на очах у дружини та інших дітей покликав свою семирічну доньку Олену до іншої кімнати. Не вмикаючи світло, батько наказав дитині лягти поруч з ним і пригрозивши вбивством, почав її розбещувати. За декілька хвилин лиходій відпустив бідолашну, наказавши їй одягнутись. Відчуваючи на собі наслідки лихої вдачі батька, дівчинка не наважилася нікому розповісти про те, що трапилося.

За кілька років батько почав ґвалтувати іншу доньку – 13-річну Тетяну.

„Влітку 2012 року оргії інцесту почастішали. Невідомо скільки б ще це все тривало, якби одного разу свідком розпусних дій збоченця не стала його дружина, яка і звернулася до правоохоронців. Обидві доньки розповіли матері жахливу правду.

Невдовзі жінка та обидві доньки розповідали подробиці цих диких сімейних оргій слідчим”, - повідомив Олексій Вольський.

Як зазначив Олексій Вольський, чоловікові було доведено вчинення розпусних дії щодо малолітньої особи та зґвалтування малолітньої, із застосуванням погроз фізичного насильства, з використанням безпорадного стану потерпілої особи.

Турківським районним судом батька-ґвалтівника визнано у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.152 та ч.2 ст.156 Кримінального кодексу України й засуджено до дванадцяти років позбавлення волі.

