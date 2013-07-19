У центрі Донецька водії влаштували перестрілку

У п`ятницю, 19 липня, в центрі Донецька на автодорозі стався конфлікт між водіями із застосуванням травматичної зброї.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Донецького міськуправління міліції Ольга Почкалова.

За її словами, інцидент стався між двома мотоциклістами і водієм автомобіля, на місці події було застосовано травматичну зброю.

«Зараз там правоохоронці розбираються. Але ніхто нікого не вбив», - сказала Почкалова, пообіцявши незабаром дати повнішу інформацію про подію.