У центрі Донецька водії влаштували перестрілку

16:17, 19 липня 2013
Кримінал
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Із застосуванням травматичної зброї

У п`ятницю, 19 липня, в центрі Донецька на автодорозі стався конфлікт між водіями із застосуванням травматичної зброї.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Донецького міськуправління міліції Ольга Почкалова.

За її словами, інцидент стався між двома мотоциклістами і водієм автомобіля, на місці події було застосовано травматичну зброю.

«Зараз там правоохоронці розбираються. Але ніхто нікого не вбив», - сказала Почкалова, пообіцявши незабаром дати повнішу інформацію про подію.

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