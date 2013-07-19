У центрі Донецька водії влаштували перестрілку
16:17, 19 липня 2013Кримінал
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Із застосуванням травматичної зброї
У п`ятницю, 19 липня, в центрі Донецька на автодорозі стався конфлікт між водіями із застосуванням травматичної зброї.
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Донецького міськуправління міліції Ольга Почкалова.
За її словами, інцидент стався між двома мотоциклістами і водієм автомобіля, на місці події було застосовано травматичну зброю.
«Зараз там правоохоронці розбираються. Але ніхто нікого не вбив», - сказала Почкалова, пообіцявши незабаром дати повнішу інформацію про подію.
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