Сільський голова вимагав $1 тис. за оренду котельні

На Чернігівщині затримано сільського голову в Ніжинському районі, який отримав хабар у сумі 1 тис. дол США.

Посадовця викрили 22 липня працівники УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області після отримання ним коштів за укладання договору оренди нежитлового приміщення (котельні).

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрито за правовою кваліфікацією ч.4 ст.368 КК України (одержання хабара), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить слідче управління УМВС України в Чернігівській області.