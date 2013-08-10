МВС про заяви Москаля: просто всі хочуть попіаритися

У МВС спростовують інформацію нардепа Геннадія Москаля про те, що на екс-ректорі Податкової академії Петрові Мельнику був контрабандний електронний браслет.

"Це не є правда", - заявив у коментарі Українській правді начальник управління зв'язків з громадськістю МВС Сергій Бурлаков.

За його словами, МВС закупило 527 електронних засобів контролю, які складаються з двох частин – самого браслета та мобільного контрольного пристрою, схожого на мобільний телефон.

Бурлаков підтвердив, що заявка дійсно була на 856 засобів контролю, однак коштів у МВС вистачило тільки на купівлю 527.

При цьому він спростував інформацію Москаля, що було закуплено не все необхідне обладнання для забезпечення домашнього арешту. "Купувалися не тільки браслети, а й програмне забезпечення, сервери, обладнання для робочих місць і т.д.", - запевнив речник МВС.

За його словами, на даний момент облаштовано 99 робочих місць, на яких працюють оператори систем контролю, вони поступово вводяться в експлуатацію.

Він запевнив, що закуплені пристрої ізраїльського виробництва високої якості, використовуються в Ізраїлі, США та більш ніж 10 країнах Європи та були закуплені офіційно на відповідних відкритих конкурсних торгах.

За словами Бурлакова, в даний час в Україні під домашнім арештом із використанням зазначених систем контролю перебуває близько 50 осіб.



Фото: МВС України

При цьому він спростував інформацію Москаля про те, що в МВС не було вільних браслетів, і через це Мельнику його знайшли тільки через 6 днів після обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Водночас Бурлаков повідомив, що в Мельника був перший електронний браслет у Київській області.

Відповідаючи на питання, чи були раніше інциденти, коли люди скидали електронні браслети, він сказав: "Інциденти були, дехто скидав". Однак, за його словами, щойно людина намагається пошкодити або зняти браслет, оператор отримує відповідний сигнал.

За словами речника МВС, в усіх згаданих випадках порушників ловили та змінювали їм запобіжний захід на утримання під вартою. "Не було такого, щоб хтось втік з-під домашнього арешту, і його не спіймали", - розповів Бурлаков.

Він також спростував інформацію Москаля про те, що "батарея в браслеті "здохла" через 20 годин після прикріплення, і ніхто в міліції не знав, як її замінити".

"Батарейки, яка встановлена в браслеті, вистачає років на 5, тому вона ніяк не могла розрядитися. А мобільний пристрій, який іде в комплекті з браслетом, заряджається як мобільний телефон. Якщо він розряджений, то йде сигнал самому арештованому про те, що треба зарядити", - пояснив речник МВС.

У міліції уточнили, що при низькому заряді батареї пристрою сигнал надходить і заарештованому і на пульт контролю.

Загалом, за його словами, заяви Москаля щодо ситуації з Мельником "абсолютно не відповідають дійсності". "Просто всі, кому не лінь, хочуть попіаритися", - підсумував Бурлаков.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування. 9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.