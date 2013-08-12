В Одесі у ДТП за участю працівника прокуратури загинув чоловік

В Одесі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника районної прокуратури загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, ДТП за участю автомобілів ВМW та ЗАЗ сталося 10 серпня о 7.20 ранку на вул. Космонавтів.

«Перевіркою встановлено, що один із учасників цієї події є працівник районної прокуратури», - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, водій і пасажир автомобіля ЗАЗ отримали тілесні ушкодження, один із чоловіків від отриманих травм помер у лікувальному закладі. Інший перебуває у лікарні, стан потерпілого стабільний, поінформували в прокуратурі.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

За даними прес-служби, співробітник прокуратури на час слідства відсторонений від займаної посади, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Для забезпечення об’єктивності розслідування зазначеного кримінального провадження його доручено слідчому відділу прокуратури Одеської області. Створено слідчу групу з числа досвідчених працівників, зазначається в повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також призначено низку експертиз, у тому числі на вміст алкоголю в крові учасників ДТП.

«Хід досудового розслідування у кримінальному провадженні взято на контроль прокуратури області. Буде забезпечено повне, всебічне та об`єктивне розслідування цієї справи», - запевнили в прокуратурі.