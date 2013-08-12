Держприкордонслужба констатує збільшення незаконних мігрантів

Державна прикордонна служба України відзначає збільшення останніми роками кількості незаконних мігрантів з пострадянських країн.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Держприкордонслужби, служба констатує, що внаслідок вжитих заходів впродовж останніх років вдалося суттєво обмежити потік нелегальних мігрантів до країн ЄС.

Водночас ситуація нинішнього року свідчить, що потік незаконних мігрантів не зменшується.

Останніми роками міграційна ситуація в Україні зазнала певних змін.

Зокрема, відбулася переорієнтація на переправлення громадян країн пострадянського простору, в першу чергу Грузії, Росії та Молдови; збільшилася кількість випадків використання процедури легального в’їзду, студентського каналу та використання процедури набуття статусу біженця для тимчасової легалізації іноземців в Україні, зокрема, громадян Сомалі, Афганістану та В’єтнаму. Заслуговує на увагу і тенденція щодо збільшення потоку громадян Сирії (через нестабільну ситуацію в країні).

У 2012 році 68% мігрантів, затриманих за незаконне перетинання кордону та інші правопорушення, були вихідцями із пострадянських країн, переважно Молдови (740 осіб), Грузії (219), Росії (119 – вихідці із Чечні), Азербайджану (92), Вірменії (84), Узбекистану (72), Таджикистану (59), Киргизстану (50) та Казахстану (17).

У першому півріччі 2013 року їх частка становить 65% від кількості мігрантів, затриманих за незаконне перетинання кордону та інші правопорушення. Переважно це громадяни Молдови (217 осіб), Грузії (111), Росії (56 – вихідці із Чечні), Вірменії (32), Азербайджану (16), Узбекистану (14), Таджикистану (11) та Киргизстану (6).

З огляду на зазначене, з ініціативи Адміністрації Державної прикордонної служби України, днями відбудеться спільна міжвідомча нарада за участю представників СБУ, МВС, ДМСУ та Міносвіти, в ході якої планується провести аналіз міграційної ситуації в Україні та окреслити проблемні питання в організації протидії незаконній міграції і визначити подальші напрямки спільної роботи, в першу чергу, в контрольованих прикордонних районах.