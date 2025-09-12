Досі престол КНДР займали виключно чоловіки, але в майбутньому в Кореї може з'явитися диктатор-жінка.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, вочевидь, готує свою неповнолітню доньку на роль наступного правителя країни, зберігаючи монархічну традицію, що встановилася в КНДР. Про це пише Independent.

Кім Чжу Е – донька диктатора, точний вік якої ніколи не називався офіційно, але вважається, що вона народилася наприкінці 2012-го, або на початку 2013 року. Про неї мало що відомо, але останніми роками батько постійно бере її із собою на офіційні заходи і робочі поїздки країною. А на початку вересня Кім Чжу Е вперше взяла участь у закордонному візиті свого батька: вона була у складі північнокорейської делегації під час урочистостей в Пекіні.

Північнокорейські державні ЗМІ охоче фіксували її помітну присутність під час цієї поїздки. Зокрема, її бачили, як вона виходила з поїзда одразу за своїм батьком і попереду міністра закордонних справ Чхве Сон Хуея, а персонал посольства Північної Кореї вклонявся їм. Вона також стояла поруч із батьком та урядовцями під час зустрічі з іншими високопосадовцями в його поїзді.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Кім Чен Ин привіз свою дочку до Китаю, щоб вона отримала досвід закордонних поїздок та щоб закріпити її статус як його ймовірної спадкоємиці престолу. На це зокрема вказує те, що північнокорейське телебачення старанно висвітлювало її участь у цій поїздці до Китаю.

Цікаво, що досі північнокорейські державні ЗМІ ніколи не називали її на ім'я, а лише титулами, як от "шанована" або "найулюбленіша" дитина Кім Чен Ина. Ім’я Чжу Е, яким її називає південнокорейська та західна преса, публіці відкрив колишній чемпіон НБА Денніс Родман, який побував у Пхеньяні у 2013 році та, за його власними твердженнями, тримав на руках маленьку доньку Кім Чен Ина.

За даними південнокорейської розвідки, Чжу Е – середня з трьох дітей Кіма. Вважається, що його офіційна дружина Лі Соль Чжу спершу народила йому сина, потім вже з’явилася Чжу Е, а пізніше народилася третя дитина, стать якої публіці невідома. Цих двох інших дітей північнокорейська пропаганда ніколи не показувала.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї ще торік опублікувала ретельну оцінку того, що Чжу Е розглядається як головний кандидат на правління після Кім Чен Ина. Однак деякі зовнішні експерти не погоджуються з цією оцінкою, посилаючись на відносно молодий вік самого Кім Чен Ина та надзвичайно чоловічий характер владної ієрархії в Північній Кореї.

Попри поширені чутки, південнокорейська розвідка не має вагомих доказів того, що чинний диктатор КНДР має якісь серйозні проблеми зі здоров’ям, які б заважали йому керувати країною.

