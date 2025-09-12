Риженко зауважує, що Україна поширює свій досвід ведення війни на морі.

Україна серйозно стримує сили Російської Федерації на Чорному та Балтійському морях. Про це у коментарі УНІАН сказав Андрій Риженко, капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

Відповідаючи на запитання, чи є Україна зараз гарантом європейської безпеки навіть на Балтійському морі, він зауважив, що вона "серйозно стримує сили Росії на Чорному і Балтійському морях".

"І вона поширює свій досвід ведення війни на морі. Я думаю, він однозначно є корисним для європейських країн, євроатлантичного простору також", - сказав експерт.

На уточнення, чи є ми зараз прикладом поводження і на морі, не лише у сухопутній війні, Риженко сказав:

"Звичайно. У нас, до речі, навіть, я так скажу, що трішки краща ситуація на морі, ніж на суходолі. Хоча ми і там, і там намагаємося. На суходолі ми навіть більше зусиль докладаємо, ніж на морі".

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі безпілотники Служби безпеки України уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи. Джерела в спецслужбі зауважили, що Приморськ - це ключовий хаб для завантаження "тіньового флоту", за допомогою якого країна-агресор Росія обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках.

Також ми писали, що Служба безпеки України виявила "крота" в лавах НАБУ. Затриманий працював у закритому підрозділі "Д-2" та входив до масштабної агентурної мережі ворога, яка складалася з ттьох осіб. Зазначається, що їхнє викриття відбулося раніше. За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров.

