Наприкінці вересня очікується початок ексгумаційних робіт в Юречковій у Польщі.

В Україні і Польщі відзначають суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті спільного історичного минулого. Як передає кореспондент УНІАН, про це Сибіга сказав під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським в Києві.

"Ми також відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті нашого історичного минулого. Уже маємо декілька завершених кейсів ексгумації в Україні - в Плужниках та у Збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо на початок робіт в Юречковій у Польщі", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС України додав, що з польським колегою вони домовились надалі сприяти конструктивному діалогу з історичних питань.

"І заради нашого майбутнього, заради єдності та сили у захисті від спільного ворога маємо знаходити порозуміння щодо минулого. І це в наших силах. Наші народи приречені і заслуговують на справжнє добросусідство та союзництво. Розраховуємо на відновлення роботи українсько-польського форуму істориків, як платформи для спільних досліджень складних тем", - відзначив Сибіга.

Своєю чергою, як відзначив Сікорський, він побудував з Сибігою відносини, котрі ґрунтуються на довірі і дружбі.

"Я хочу підкреслити, що ми можемо вирішувати проблеми, які існують між сусідами, на основі солідарності", - сказав Сікорський.

Як повідомляв УНІАН, польські фахівці проводили ексгумаційні роботи в селі Плужники на Тернопільщині. Йдеться про жертв польсько-українського збройного конфлікту у роки Другої світової війни та після неї, з 1942 до 1947 року. Цю подію в Польщі називають "Волинською різаниною", пов'язуючи її з "нападом УПА на мирне населення". Українські фахівці ж наполягають на тому, що загибель поляків у ніч із 12 на 13 лютого 1945 року не була "етнічною чисткою", а всі ці події не належать до "Волинської трагедії", бо історично й географічно ця частина Тернопільщини не входила до Волині.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський заявив, що військові експерти мають підтвердити або заперечити, чи російські дрони були спрямовані у Польщу з метою атаки на логістичний центр у Жешуві, куди надходить західна допомога перед відправкою до України. Оскільки вони були збиті, важко зрозуміти кінцеву мету цієї атаки. Однак, Сікорський підкреслив, що проникнення російських дронів в Польщу не було випадковим.

