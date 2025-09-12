В Польщі з прикрістю відзначають, що Росія прагне продовжувати агресивну війну проти України.

Польща зацікавлена розширювати оборонну співпрацю з Україною, у тому числі двостороннє фінансування, на тлі посилення російської агресії. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві.

"Посилення російських атак після саміту на Алясці з президентом Трампом демонструє, що Москва не бажає піти на мир, не бажає прийняти припинення вогню, на котре Україна погодилась односторонньо і безумовно. Це показує, хто хоче миру, а хто хоче продовжувати агресивну війну", - відзначив Сікорський.

Як додав польський міністр, "нам прикро бачити, що Росія не бажає припинити страждання невинних людей в Україні." Водночас, як запевняє Сікорський, польська підтримка України залишається непохитною.

"Ми не кидаємо наших друзів і союзників на тлі посилення агресії. З цієї причини, Польща прагне розширити нашу військову співпрацю з Україною, у тому числі в оборонному секторі, через двостороннє фінансування, яке вже є доступним, і також через інструмент Європейського Союзу SAFE. Польща має стати найбільшим бенефіціаром - 47 мільярдів євро, і деякі з цих коштів будуть використані для спільних проєктів", - наголосив Сікорський.

Також він сказав, що Польща знову закликає Угорщину відмінити заборону на виділення коштів з Європейського фонду миру від країн-членів ЄС для України. Як відомо, через цей фонд здійснюються закупівлі зброї для України.

Атака дронів РФ на Польщу - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Польща має намір набувати український досвід у збитті російських ударних дронів. В Міноборони Польщі повідомили, що наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем. В відомстві уточнили, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі.

Також ми писали, що джерела в Генштабі України повідомили, що російські дрони рухалися двома групами. Вони не маневрували, а рухалися прямо до кордону з Польщею.Частина з них потрапила в Польщу з України, а інша - залетіла через Білорусь. Також в безпілотниках, які знайшли в Польщі, виявили сім-карти.

