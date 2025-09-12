Зеленський нагадав, що мета Путіна не змінилася: це окупація всієї України.

Президент Росії Володимир Путін так "розкрутив свою машину війни", що наразі вже не здатен її зупинити. Про це у своєму виступі на щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ціль Путіна - це окупація всієї України. І хай би що він комусь говорив, зрозуміло: він так розкрутив свою машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі, його особисті цілі змінити фундаментально", - наголосив глава держави.

Він додав, що пропозиції обміну територіями та спроби спокусити Путіна відновленням торгівлі РФ зі США та рештою світу не зможуть зупинити війну.

Відео дня

"Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне. І Путін почне її зупиняти сам, коли відчує дійсно, сам відчує, що ресурси для війни будуть закінчуватись", - сказав Зеленський і додав, що Росія має повірити, що США, Європа та загалом Захід не дозволять Росії воювати.

За його словами, потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну у Путіна була ціль "зберегти свою економіку, свою систему, зберегти своє, заради чого він усі ці роки існує".

Зеленський підкреслив, що якщо ми спільно з партнерами зможемо "захищати наш повітряний простір дійсно надійно - і Україну передусім від ударів, і наших сусідів, як Польща чи Румунія, від будь-яких російських загроз у небі, - Путін втратить сенс його війни".

"Дев’ятнадцять російських дронів проти Польщі з території двох держав - України та Білорусі у період російських військових навчань у Білорусі. Цілеспрямований удар. Країни НАТО піднімають бойову авіацію. Кілька днів минуло, і це поступово перестає бути темою. А які наслідки для Росії? Давайте відверто: жодних", - зауважив президент.

У Трампа вичерпується терпіння щодо Путіна

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що його терпіння щодо Путіна "швидко вичерпується".

Він також зауважив, що коли Путін хотів почати мирні переговори, то Зеленський "не робив цього", а коли Зеленський хотів це зробити, то цього не робив Путін. "Тепер Зеленський хоче це зробити, а Путін - це знак питання", - сказав Трамп.

