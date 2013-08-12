МВС відкидає закиди щодо лобіювання закупівлі браслетів

У Міністерстві внутрішніх справ України відкидають закиди щодо лобіювання закупівлі великої кількості елетронних браслетів для домашнього арешту.

Як заявив у коментарі УНІАН речник МВС Сергій Бурлаков, „потреби органів внутрішніх справ дійсно складають 50 000 електронних браслетів та засобів контролю. Ці розрахунки зроблені на момент набуття чинності нового КПК у листопаді 2012 року, з урахуванням аналізу кількості злочинів та підозрюваних осіб”.

Він зазначив, що наразі, враховуючи брак коштів, закуплено 527 систем електронного контролю, необхідне серверне та комп'ютерне обладнання, облаштовано 99 робочих місць, які поступово вводяться в експлуатацію.

„У першу чергу, в таких браслетах зацікавлені самі підозрювані”, - наголосив речник МВС.

“Далеко не всі мають можливість внести грошову заставу і замість того, щоб очікувати на суд у СІЗО, вони перебувають вдома. Людина може, наприклад, доглядати стареньку матір, ходити у лікарню або на роботу. Адже вироку ще немає і людина перебуває у статусі підозрюваної. І таку можливість надає чинний “новий” Кримінальний процесуальний кодекс, розроблений з урахуванням європейського досвіду та судової практики”, - зазначив у коментарі агентству Сергій Бурлаков.