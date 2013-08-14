У Києві чоловіка розстріляли на прохання дружини

Правоохоронці Шевченківського районного управління київської міліції розкрили вбивство чоловіка, дружина якого поскаржилася на нього знайомому та попросила розібратися.

Як повідомили УНІАН у Шевченківському районному управлінні Київської міліції, повідомлення про стрілянину надійшло до чергової частини райуправління близько другої години ночі.

На місці, біля одного з будинків, правоохоронці знайшли тіло чоловіка з кількома вогнепальними пораненнями.

«Під час відпрацювання території дільничними інспекторами міліції мешканці будинків розповіли, що почули крик чоловіка, а потім кілька пострілів. Виглянувши з вікон, побачили, як на землі лежить людина, поряд стоїть чоловік з рушницею.

Зробивши ще кілька пострілів, чолов’яга сів на мотоцикл та поїхав у невідомому напрямку. На жаль, номери сусіди не змогли розгледіти, було дуже темно», – розповів заступник начальника відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві Володимир Катруша.

Слідчим відділом Шевченківського району київської міліції було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Загиблий - 36-річний громадянин іншої країни - протягом двох років мешкав у столиці разом із 51-річною дружиною. Як повідомляють правоохоронці, він бив дружину, тому вона поскаржилася знайомому і попросила зробити так, аби чоловік більше не чіпав її.

За кілька днів після скоєння вбивства працівники карного розшуку Шевченківського райуправління міліції затримали убивцю - 41-річного киянина.

Працівники міліції знайшли покинутий мотоцикл, на якому втік злочинець та мисливську зброю.

За даний злочин Кримінальним кодексом передбачене покарання у вигляді ув’язнення до 15 років. Триває досудове розслідування.