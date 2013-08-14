У Миколаєві звільнили міліціонера, який побив затриманого

Начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області полковник міліції Юрій Седнєв звільнив майора, працівника Центрального райвідділу Миколаєва, який підозрюється в битті затриманого за крадіжку.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю управління МВС, зазначеного міліціонера звільнено з органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни.

”Крім того, ряд керівників зазначеного підрозділу притягнуто до дисциплінарної відповідальності”, - сказано в повідомленні УМВС.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура в середу, 14 серпня, затримала працівника Центрального районного відділення міліції Миколаєва за підозрою в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження затриманому.

Міліціонерові інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст. 121 (спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження), ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, яке призвело до тяжких наслідків) КК України.

3 серпня з Центрального районного відділення міліції Миколаєва до лікарні доставили 39-річного чоловіка, затриманого за підозрою в крадіжці.

За висновком лікарів, у чоловіка, побитого міліціонером, тупа травма живота і розрив селезінки.

Як повідомляють правоохоронні органи, чоловік не раз притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і незаконні операції з наркотиками і перебуває на відповідному обліку, як людина, яка протягом тривалого часу вживає наркотики.