Психічно хворий батько підрізав дочку
14:31, 16 серпня 2013Кримінал
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І намагався вчинити самогубство
У Запоріжжі 57-річний п’яний чоловік під час сварки заподіяв ножові поранення грудної клітини та живота своїй 32-річній дочці.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, після нападу на дочку, батько, намагаючись покінчити життя самогубством, ножем поранив себе в живіт. Обох госпіталізовано.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 КК України (замах на вбивство).
Окрім цього, як зазначено в повідомленні, 75-річний чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.
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