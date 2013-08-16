МВС модернізувало систему інформування про злочини

Для мінімізації впливу людського фактору та оперативного інформування усіх підрозділів правоохоронного відомства з 1 серпня 2013 року в органах внутрішніх справ України, запроваджено систему автоматизованого контролю.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У відомстві наголошують,що до цього часу система оперативного інформування МВС базувалася на принципі „ручного” визначення оперативними черговими інформації про злочин або подію відповідно до Переліку кримінальних правопорушень, інших правопорушень, надзвичайних ситуацій та інших подій, затвердженого наказом МВС, яку необхідно передавати до міністерства.

Відповідно і строк, коли інформація повинна передаватись до МВС, незважаючи на чітко визначені терміни подання спецповідомлення до чергової частини МВС по кожній події в „ручному” режимі проставляв в системі „Факт” оперативний черговий.

Для мінімізації впливу людського фактору, а саме дій оперативних чергових, на процес передачі інформації до МВС при організації оперативного інформування з 1 серпня 2013 року в органах внутрішніх справ України, запроваджено систему автоматизованого контролю.

Завдяки нововведенням, тепер, чергова частина Головного штабу МВС може в реальному режимі часу відстежувати кримінальні правопорушення, які були зареєстровані у будь-якому міськрайліноргані внутрішніх справ.

Впроваджене програмне забезпечення дозволяє „роботизувати” процес визначення інформації, що має передаватись до чергової частини МВС. Це вирішується автоматичним відстеженням подій, що вносяться до системи „Факт” при їх реєстрації, а також у разі відсутності відмітки про інформування міністерства, примусовим внесенням до бази даних відмітки про необхідність її передачі до МВС.