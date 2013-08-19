Розлючений браконьєр підстрелив односельця
12:19, 19 серпня 2013Кримінал
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Чоловіки посварилися
У Львівській області під час полювання 35-річний раніше судимий під час сварки, пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці поранив у ногу 34-річного односельця.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, інцидент стався у Яворівському районі Львівської області.
Потерпілого госпіталізували в лікарню.
Правопорушника затримано. Зброю вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).
Браконьєру загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.
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