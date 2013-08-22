22 серпня правоохоронці згадають загиблих колег

11:01, 22 серпня 2013
Кримінал
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Проходить акція «Запали свічку пам’яті»

22 серпня, у День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків вперше в Україні проходить масштабна акція «Запали свічку пам’яті».

Як повідомляють в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, цього дня о 10:00 в кожному районному або міському райвідділі внутрішніх справ його працівники вшанували пам’ять загиблих колег-правоохоронців хвилиною мовчання.

Подібна масштабна акція проводиться в державі вперше. Участь у ній візьмуть працівники усіх територіальних підрозділів внутрішніх справ України.

За часи незалежності в Україні при виконанні службових обов’язків загинуло 1016 працівників органів внутрішніх справ, а 7536 правоохоронців отримали поранення.


Зборівський райвідділ міліції УМВС України в Тернопільській області


Лозівський райвідділ міліції ГУМВС України в Харківській області


Голопристанський райвідділ міліції УМВС України в Херсонській області


Олександрійський райвідділ міліції УМВС України в Кіровоградській області


Цюрюпинський райвідділ міліції УМВС України в Херсонській області


Радомишльський райвідділ міліції УМВС України в Житомирській області


Харківське міськуправління міліції


Маловисківський райвідділ міліції УМВС України в Кіровоградській області

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