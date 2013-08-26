Українські правоохоронці отримали нагороди та спеціальні звання

Згідно з Указом Президента України «Про присвоєння спеціальних звань і військового звання» від 24 серпня 2013 року № 455/2013 спеціальне звання генерал-лейтенанта міліції було присвоєне ректору Одеського державного університету внутрішніх справ генерал-майору міліції Анатолію Волощуку, начальнику Департаменту кадрового забезпечення МВС України генерал-майору міліції Михайлу Диваку, першому заступнику Міністра внутрішніх справ України генерал-майору міліції Віктору Дубовику та начальнику ГУМВС України у Львівській області генерал-майору міліції Олександру Рудяку.

Спеціальне звання генерал-майора міліції присвоєне начальнику Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України полковнику міліції Володимиру Астапковичу, начальнику Головного штабу МВС України полковнику міліції Володимиру Березану, начальнику УМВС України в Чернівецькій області полковнику міліції Олександру Демидову, начальнику ГУМВС України в Київській області полковнику міліції Валерію Мазану, начальнику УМВС України в м. Севастополі полковнику міліції Валерію Радченку, начальнику Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України полковнику міліції Станіславу Рогозіну, начальнику ГУМВС України в Донецькій області полковнику міліції Роману Романову, начальнику УМВС України у Волинській області полковнику міліції Олександру Терещуку.

Крім того, військове звання генерал-майора присвоєно полковнику Сергію Кульчицькому, начальнику управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до Указу Президента України № 448/2013 за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Крім того, відповідно до Указу Президента України № 449/2013 почесне звання «Заслужений юрист України» присвоєно начальникові УМВС України в Житомирській області генерал-майору міліції Анатолію Лазареву, начальникові Департаменту МВС України генерал-лейтенанту міліції Геннадію Репіну, начальникові ГУМВС України в Одеській області генерал-майору міліції Сергію Рєзникову та начальникові ГУМВС України в Автономній Республіці Крим генерал-майору міліції Михайлу Слєпаньову.