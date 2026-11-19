За його словами, питання територій не можна розглядати як суто технічну складову мирних домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість компромісів з боку нашої країни на переговорах з Росією. Про це він розповів під час спілкування з медіа за підсумками засідання Коаліції охочих.

"Знаєте, я завжди казав: якби ми хотіли віддати нашу землю агресору, ми могли б це продемонструвати ще у 2022 році. Але ми довели, що наша країна твердо готова захищати свої домівки, свою землю, свої сім’ї і - що найважливіше - свою незалежність і свободу. Ми демонстрували це неодноразово протягом усіх років війни. І ми залишаємося вірними цим принципам. Так, буде важко - дуже важко; можливо, це буде найскладніша зима", - сказав український лідер.

За його словами, питання територій не можна розглядати як суто технічну складову мирних домовленостей. Для українців це питання суверенітету, безпеки та майбутнього держави, а будь-які компроміси мають враховувати позицію українського народу.

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"Можливо, настане вдалий момент, коли ми наблизимося до миру - і здобудемо його. Одному Богу відомо. Ми не знаємо напевно. Ми просто робимо кроки щодня, намагаємося вистояти кожен день - сьогодні і завтра. Так ми й живемо - день за днем. Саме тому розмови про компроміси для нас дуже болісні. Якщо хтось хоче говорити про території чи щось подібне - я завжди казав: хочете обговорювати території? Якщо Путін хоче говорити про території, нехай говорить зі мною. Ти не хочеш розмовляти зі мною? Що ж, тоді, ймовірно, це питання тоді не таке вже й важливе для тебе? - заявив президент.

Позиція РФ

Раніше спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що їм вдалося переконати Москву в тому, що будь-яка угода про повоєнну безпеку для України має базуватися на тих самих принципах, що й стаття 5 статуту НАТО, яка передбачає спільну оборону.

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