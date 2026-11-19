Опис цієї події зберігся у старовинних китайських хроніках.

У стародавньому місті Цюйфу, яке сьогодні входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а колись було столицею князівства Лу, місцеві астрономи колись дуже ретельно зафіксували одну важливу подію – повне сонячне затемнення.

Згідно з описом тієї епохи, "восени, у перший день сьомого місяця, у день "жень-чен" Сонце повністю потемніло", – пише National Geographic. Якщо перевести це на наш сучасний календар, то йдеться про подію, яка сталася 17 липня 709 року до нашої ери, приблизно о 15:21.

Тим, хто захоче перевірити це в астрономічній програмі-планетарії, варто ввести "-708" – адже в астрономічному літочисленні є "нульовий рік", а в історичному – немає.

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З’явилися цікаві деталі – в іншій стародавній хроніці, кілька століть потому

Так, у новому записі йшлося про те, що під час затемнення над Сонцем і під ним було видно жовтуватий світ. Дослідники припускають, що це могло бути одним із перших в історії описів сонячної корони.

"У третій рік правління князя Хуаня під час затемнення потемніла навіть центральна частина Сонця, а над ним і під ним мерехтіло жовтувате світло", – саме так це виглядає в хроніці, яка була складена аж через 700 років після самої події.

Нещодавно дослідники Нагойського університету заново проаналізували та перерахували всі обставини того стародавнього затемнення.

Сонячну корону можна побачити лише під час повного затемнення. Її колір зазвичай описують як білий. Хоча іноді трапляються й такі спостереження, коли корона здається жовтуватою. Таке, наприклад, буває тоді, коли Сонце вже знаходиться низько над горизонтом і його світло розсіюється – це зафіксували цього року навіть в Іспанії.

Щоправда, щодо стародавнього китайського опису досі немає єдиної думки – чи справді він ґрунтується на реальному спостереженні, чи ж жовтий колір згадали просто через якісь астрологічні асоціації. Цю невизначеність дуже важливо мати на увазі.

Але якщо все-таки йдеться про реальне спостереження – то це може бути одним із найдавніших описів сонячної корони в історії.

Коли астрономи спробували реконструювати це відоме стародавнє затемнення сучасними методами, виявилося, що в їхніх розрахунках щось не сходиться. Місто Цюйфу, яке вважається столицею князівства Лу, вже не потрапляло в смугу повного затемнення.

І ось нове дослідження нарешті розставило все на свої місця. Виявилося, що сучасне місто Цюйфу розташоване не зовсім там, де 2700 років тому була столиця князівства. За точними археологічними даними, та стародавня столиця знаходилася приблизно за 8 кілометрів від місця, де раніше проводили розрахунки. А ось саме з того справжнього місця придворні астрономи якраз могли спостерігати саме повне затемнення.

Здавалося б, 8 кілометрів – зовсім невелика відстань. Але якби вчені вважали, що спостереження відбувалося з "класичного" місця, картина була б зовсім іншою. Там Сонце не потемніло б повністю, а замість цього залишився б тонкий, але дуже яскравий серп сонячного світла. А такий яскравий серп повністю перекрив би можливість побачити сонячну корону.

Швидше за все, у попередніх розрахунках просто використовувалася неточна координата місця, яка без перевірки передавалася від одного дослідження до іншого. Тепер японські вчені вирішили перевірити все уважніше – і нарешті дійшли до пояснення давнього наукового протиріччя.

Це стародавнє затемнення допомогло вченим і в ще одному цікавому питанні. Адже відомо, що обертання нашої планети з часом поступово сповільнюється – і цей процес відбувається зовсім не рівномірно. За давнім положенням Сонця та Місяця можна розрахувати, як саме рухалася тінь Місяця по Землі.

Але щоб точно зрозуміти, які саме ділянки земної поверхні охопило повне затемнення, обов’язково потрібно знати, як у той момент оберталася сама Земля. Для цього вчених уже мають спеціальні математичні моделі. А відомі й підтверджені дані про такі стародавні затемнення якраз і допомагають їх додатково уточнювати.

Раніше УНІАН повідомляв, що в степах Казахстану виявили величезне стародавнє місто.

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