На Полтавщині зіткнулося два мікроавтобуси. Фото

В автокатастрофі, що сталася в Полтавській області, і в якій загинула шестирічна дитина, травмовано одинадцятеро людей, серед них – двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками сталася 25 серпня, о 15:10, на 200 км автодороги Бориспіль–Дніпропетровськ–Запоріжжя.

За попередніми даними, водій автомобіля «Volvo ХС-90» (громадянин Білорусі), не вибрав безпечну швидкість, не дотримався дистанції в русі та скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes–Benz-410D», що рухався попереду в попутному напрямку. Після чого обидва транспортні засоби з’їхали в кювет та перевернулись. На момент зіткнення в салоні мікроавтобусу перебувало 14 пасажирів.

Внаслідок автопригоди один пасажир мікроавтобусу «Mercedes» - дитина шестирічного віку - від отриманих травм загинув на місці пригоди.



Фото: МВС України

Одинадцять пасажирів мікроавтобуса, з різними травмами доставлені до лікарень Кременчука, Градизька та Глобине. Із них двоє дітей - віком 8 та 14 років, а також дорослі віком від 19 до 60 років - мешканці Глобинського району та міста Кременчука

Ділянка дороги на якій сталася автоаварія має по одній смузі руху в кожному напрямку. Попередньо, експерти встановили, що видимість у напрямках міст Кременчука та Бориспіль по 200 метрів.

Усі ж обставини аварії н з’ясовує слідчо-оперативна група.