У Криму заступника голови податкової затримали на хабарі

Правоохоронці у хабарництві викрили заступника начальника державної податкової інспекції одного з міст Криму.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, посадовець вимагала від приватного підприємця 25 тис. грн за невжиття заходів за фактами порушень у діяльності приватного готелю.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.