Затримано осіб, які грабували церкви по всій Україні

Правоохоронці затримали групу осіб, які обкрадали церкви по всій території України. У помешканні одного з зловмисників виявили майже три десятки ікон. Нині група зловмисників обґрунтовано підозрюються у викраденні більше чотирьох десятків образів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«До складу групи входили четверо осіб, – розповів начальник УМВС України у Волинській області Олександр Терещук. – Це, зокрема, організатор, його кум, який працював водієм, громадянська дружина, яка надавала інформацію про старовинні церкви, та чоловік, що скуповував крадене майно».

Щодо осіб зловмисників: 46-річний організатор та його 26-річна співмешканка – жителі сусідньої держави. Однак після того, як чоловіка оголосили в розшук через переховування від відбування покарання за скоєння крадіжок, вони переїхали в місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тут же познайомилися з 34-річним місцевим жителем, який згодом став їхнім кумом. А невдовзі розшукали 33-річного жителя міста Київ, який купував крадене.

Зловмисники спеціально знаходили стародавні храми, адже там могли зберігатися цінні старовинні ікони, які їх, власне, і цікавили. Загалом вони встигли «похазяйнувати» у Волинській, Вінницькій, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській областях. Нині вони обґрунтовано підозрюються у викраденні більше чотирьох десятків образів.

«За інформацією волинських міліціонерів зловмисників «на гарячому» затримали вінницькі оперативники, – повідомив Олександр Терещук. – Вони саме обікрали церкву в одному із сіл Могилів-Подільського району. При цьому у них вилучили три ікони, Євангеліє, 14 тисяч гривень та інші речові докази, що свідчать про їх причетність до скоєння даного злочину».

За всіма фактами крадіжок із храмів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за частино 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання до шести років позбавлення волі.

Нині організатор арештований, щодо інших учасників злочинної групи вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.