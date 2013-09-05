Колишній в’язень зґвалтував двох жінок і пограбував пенсіонерку

У місті Нова Каховка (Херсонська область) 20-річний хлопець за півтори години напав на трьох жінок. Двох він зґвалтував, а одну пограбував. Одна зі зґвалтованих загинула, пише Взгляд.

Як стало відомо, першою в міліцію звернулася пенсіонерка. У неї зловмисник відібрав мобільний та гроші, й побив її. Жінка запам'ятала злочинця і повідомила міліції про татуювання на його руках.

Трохи пізніше перехожі знайшли в кущах тіло 55-річної мешканки Бериславського району. Згодом з'ясувалося, що жінка була згвалтована перед смертю.

Ще через півгодини міліціонерам повідомили про зґвалтування працівниці кафе. Жінку доставили в лікарню з сильним стресом.

Після того, як в околицях розвісили фоторобот підозрюваного, його виявили в одному з міських кафе, упізнавши за татуюваннями на руках.

Вбивцею і ґвалтівником виявився 20-річний житель Нової Каховки, який вже встиг відсидіти три з половиною роки за крадіжки і вийшов на волю в травні 2013.

За словами зловмисника, напередодні злочину він сильно пив. Вранці на вулиці він підкрався ззаду до перехожої, вдарив її і потягнув у кущі, де зґвалтував.

Після цього він напав на бабусю, а потім напав на ще одну жінку, яка йшла на роботу. Хлопець ударив її ногою і відтягнув подалі від дороги. Жінка померла після зґвалтування від численних забоїв голови та перелому шийних хребців.

На вчинення всіх злочинів у ґвалтівника і грабіжника пішло 1,5 години.

Порушені кримінальні провадження за п.10 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", ч.1 ст.122 КК України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", 152 КК України "Зґвалтування" та ч.2 .186 КК України "Грабіж".

ТСН