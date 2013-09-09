Завідуюча дитсадка вимагала $500 за влаштування дітей

В Одесі завідуюча дитсадка за прийняття дітей до дошкільного закладу вимагала $500. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

При одержанні неправомірної вигоди співробітники сектору Державної служби боротьби з економічними злочинами Суворовського райвідділу міліції затримали 35-річну завідуючу одного з дитячих садків району.

Одеситка прийшла в дитсадок, щоб поговорити із завідуючою про влаштування у дошкільний заклад трьох своїх дітей. Керівник установи пообіцяла вирішити це питання таким чином: двох близнюків вона зараховує в садок вже через кілька днів, але за умови, що отримає за це 500 доларів США. А для третьої дитини місце звільниться трохи пізніше, і знову не безкоштовно.

Мати трьох дітей звернулася до міліції. У результаті завідуюча дитячим садом була затримана при отриманні грошей на своєму робочому місці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження згідно ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). За це правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу, або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд визначив затриманій запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.