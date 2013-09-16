У Запорізькій області в машині журналіста виявили зброю

У Запорізькій області правоохоронці в машині екс-керівника Бердянської міської організації ПР, у даний час заступника головного редактора однієї з газет Бердянська, виявили зброю.

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, «предмет, зовні схожий на пістолет «ТТ», і п`ять патронів калібру 7,62 мм було виявлено і вилучено 15 вересня о 16-00 співробітниками Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області під час санкціонованого обшуку автомобіля «Mitsubishi», в якому перебував його 35-річний власник».

За даними ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області, «вилучене було направлено на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУМВД України в Запорізькій області, слідчим відділенням Бердянського міськвідділу міліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і почато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Ця стаття КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.