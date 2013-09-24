Українська міліція поділиться досвідом з російськими колегами

Одним із питань, що розглядалися на засіданні спільних колегій МВС України та Росії, був аналіз досвіду проведення в Україні Чемпіонату з футболу Євро-2012. Особливо російських поліцейських зацікавило забезпечення охорони громадського порядку під час спортивного свята. Ця тема актуальна у зв’язку із проведенням у Росії сочинської Олімпіади у 2014 році.

Як зазначається у повідомленні Управління зв’язків із громадськістю МВС України, у своєму виступі заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк відзначив, що спортивні заходи, а особливо футбол, збирають найбільшу кількість людей.

«Запорукою успішного, а головне безпечного Євро-2012 послугувала велика підготовча робота української міліції та співпраця з правоохоронними відомствами інших держав. Окрім колег з Європи, нам надавали консультативну допомогу і російські поліцейські, які працювали у Київському центрі поліцейської співпраці, Донецьку та Харкові. Усього, за нашими підрахунками до України прибуло близько 40 тисяч футбольних фанів з Росії», - підкреслив Віктор Ратушняк.



Фото: МВС України

Заступник міністра поінформував присутніх про весь обсяг роботи, який було зроблено в Україні і в період підготовки до Євро, і під час самого чемпіонату. Україна отримала високу оцінку з боку європейських країн, зокрема і у сфері безпеки.

Українські правоохоронці уже готуються до забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян під час Чемпіонату Європи 2015 з баскетболу. Вказаний турнір теж потребує ретельної підготовки, адже планується проведення 90 матчів за участю 24 збірних країн Європи.

Представники МВС України висловили готовність допомагати російським колегам у сприянні вирішення питань забезпечення безпеки сочинської Олімпіади.