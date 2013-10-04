У Києві 800 курсантів присягнули на вірність українському народові

У Києві понад 800 майбутніх правоохоронців присягнули на вірність українському народу. Урочистості відбулися на Солом'янській площі столиці за участі Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, представників місцевої влади, а також духовенства та науково-педагогічного складу Національної академії внутрішніх справ.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Курсанти пообіцяли не шкодуючи сил боротися з злочинністю, захищати кожного громадянина та державний устрій країни.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко зазначив, що сьогоднішня подія назавжди залишиться в пам'яті курсантів - першокурсників, оскільки вони чи не вперше у своєму житті сказали слова, які свідчать про те, що вони готові служити на вірність державі і своєму народу.

«Ви зробили усвідомлений вибір своєї майбутньої професії, поповнили ряди самовідданих і мужніх людей, життєве кредо яких забезпечувати правопорядок, захищати честь і гідність громадян своєї країни», - додав Захарченко.

Глава відомства також висловив упевненість, що професорський та викладацький склад зробить все, аби новоспечені майбутні правоохоронці стали справжніми професіоналами своєї справи.



Фото: МВС України

Присутні також поклали квіти до пам’ятника тим, хто віддав своє життя в ім’я служінню людям.

Нагадаємо, навчально-виховну та наукову роботу Національної академії внутрішніх справ забезпечують понад 40 кафедр та 7 наукових лабораторій, де працюють 8 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 76 докторів наук і професорів, а також 497 доцентів і кандидатів наук.