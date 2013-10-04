Майбутні правоохоронці присягнули на вірність державі

4 жовтня у Києві понад 800 майбутніх правоохоронців присягнули на вірність українському народу. Майбутні міліціонери, слідчі, криміналісти та працівники пенітенціарної служби обіцяють бути з народом і дослужитися до генералів.

На урочистості прибув Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

Очільник МВС під час виступу зазначив, що сьогоднішня подія назавжди залишиться в пам'яті курсантів - першокурсників, оскільки вони чи не вперше у своєму житті сказали слова, які свідчать про те, що вони готові служити на вірність державі і своєму народу.

«Ви зробили усвідомлений вибір своєї майбутньої професії, поповнили ряди самовідданих і мужніх людей, життєве кредо яких забезпечувати правопорядок, захищати честь і гідність громадян своєї країни», - додав Захарченко.

ТСН