В Івано-Франківську затримано квартирного крадія

В Івано-Франківську жінка після отримання SMS-повідомлення про невдалу спробу зняття коштів зателефонувала до міліції.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

26-річний житель приміського села, тричі судимий за крадіжки, близько п’ятої години ранку проник у квартиру по вулиці Шевченка в Івано-Франківську. Злодій відтиснув металопластикове вікно на першому поверсі. Коли «гість» шукав у помешканні гроші та ювелірні вироби, господиня прокинулася.

Прихопивши з собою близько двох тисяч гривень, золото та банківську картку, зловмисник утік з місця вчинення злочину, після чого намагався зняти з картки значну суму. Отримавши SMS-повідомлення про безуспішну спробу зняття коштів, господиня не розгубилася, а відразу зателефонувала в міліцію. І буквально за декілька хвилин, завдяки оперативному реагуванню правоохоронців, зловмисника було затримано.

У затриманого були вилучені викрадені гроші та дорогоцінності. Також правоохоронці перевіряють бувалого «домушника» на причетність до низки інших крадіжок як в обласному центрі, так і поза його межами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.