Юнак, захищаючи матір, убив вітчима

У Житомирській області юнак, заступаючись за матір, вбив свого вітчима. Тіло чоловіка правоохоронці знайшли за декілька днів у сараї домогосподарства.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до місцевого райвідділку міліції зателефонувала 48-річна жителька одного з сіл Народицького району, яка забила на сполох через раптове зникнення свого 27-річного сина, що проживав у будинку своєї співмешканки в цьому ж населеному пункті. Міліціонерам заявниця повідомила, ніби її сина вбила невістка.

«Ця сім’я давно знаходилася під наглядом працівників міліції, - розповідає начальник Народицького РВ УМВС Сергій Приходько. – Чоловік часто зловживав спиртними напоями, а вдома вчиняв дебоші та нерідко піднімав руку на свою співмешканку та дітей, яких, до речі, в родині четверо – троє неповнолітніх та немовля».

За вказаною заявницею адресою виїхала слідчо-оперативна група. У розмові з 36-річною господаркою дуже скоро з’ясувалося, що її співмешканця й дійсно вже немає серед живих. Жінка також вказала, де покоїться його тіло: воно було закопане у сараї. На трупі значилося декілька рубаних ран.

Проте найстрашнішим виявилося те, що чоловіка вбив його 15-річний пасинок.

За словами підлітка, того вечора вітчим прийшов додому нетверезий та почав чіплятися до його матері. Коли ж суперечка між дорослими переросла у бійку, хлопець не витримав та взяв до рук сокиру.

Коли ж стало зрозумілим, що чоловіка зупинено назавжди, син з матір’ю перетягнули тіло до сараю, де й закопали, спаливши його одяг та прибравши у домі сліди жахливого злочину.

Як повідомив начальник Народицького РВ УМВС Сергій Приходько, наразі за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України) відкрито кримінальне провадження. Призначено та розпочато низку необхідних експертиз, у тому числі судово-медичних і судово-психіатричних.