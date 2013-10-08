МВС розробило соціальну рекламу «Беркута». Відео

Міністерство внутрішніх справ розробило соціальну рекламу «Беркута» – «Ризик заради безпеки». Головний лейтмотив ролика соціальної реклами – побачити роботу спецпідрозділу зсередини, очима самих спецпризначенців.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, ролик направлений до редакцій 14 центральних вітчизняних телеканалів.

За словами речника МВС України Сергія Бурлакова, у відеоматеріалі герої розповідають про роботу «беркутівця», їхні основні завдання та ставлення родини до їхньої професії.

Правоохоронці підкреслюють, що вони приходять на службу з охорони правопорядку виключно за покликанням і працюють, не зважаючи на всі складнощі служби. Особливо їм важко, коли доводиться працювати на масових заходах, адже тут треновані бійці «Беркуту» не застосовують силу.

Їхнє завдання – не допустити зіткнень громадян та кровопролиття, тому правоохоронці виконують роль «живої стіни». Але при затриманні злочинців щоденні виснажливі тренування дають результат.

Сергій Бурлаков зазначив, що ставлення українського суспільства до бійців спецпідрозділу – неоднозначне, адже багато інформації про їхню роботу навмисно перекручується окремими політиками.

«Тож не слід забувати, що основне завдання «Беркута» – затримання озброєних зловмисників. Щодня сотні спецпризначенців, виходячи на патрулювання вулиць, ризикують життям заради безпеки громадян», – наголосив керівник підрозділу зв’язків із громадськістю МВС України.

Нагадаємо, що напередодні професійного свята журналісти вже зустрічалися з бійцями столичного спецпідрозділу «Беркут». Зустріч була організована спеціально для того, аби представники мас-медіа на власні очі переконалися, настільки складною і відповідальною є повсякденна робота міліціонерів «Беркута».