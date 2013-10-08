На Львівщині школярка намагалася вбити власну матір

У місті Городок на Львівщині 15-річна дівчина під час сварки вхопила ніж і вдарила ним власну матір, яку у важкому стані госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до райвідділу міліції надійшло повідомлення від жительки міста Городок про те, що її сусідка, 15-річна учениця однієї із загальноосвітніх шкіл міста, під час сімейної сварки завдала своїй 46-річній матері ножове поранення в ділянку шиї.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що 7 жовтня, школярка, перебуваючи у квартирі в якій проживає разом з матір‘ю, під час сварки вхопила ніж і умисно вдарила ним свою матір у шию.

Жінку у важкому стані було госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні, медики діагностували в неї проникаюче ножове поранення шиї та пошкодження підключичної вени.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 115 КК України.