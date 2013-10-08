На сайті МВС можна отримати поради, як діяти в екстрених випадках

На сайті МВС громадяни отримають поради, як діяти за різних життєвих обставин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, відтепер кваліфіковані поради від фахівців за найбільш типовими ситуаціями об’єднані у новій рубриці «Допомога громадянам».

За словами начальника Управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергія Бурлакова, довідкові матеріали в рубриці підготовлені таким чином, аби максимально спростити пошук необхідної інформації тим громадянам, які опинилися у складних ситуаціях.

– Безумовно, лихо може статися з кожним, тож можуть виникнути елементарна безпорадність та розгубленість. Можливо, ці поради стануть для когось своєрідною «першою невідкладною допомогою», – зазначає керівник прес-служби МВС.

Матеріали рубрики класифіковані за такими найбільш типовими ситуаціями: як подати звернення до міліції, як діяти в екстрених випадках, не стати жертвою грабіжників або шахраїв тощо.

Крім того, в рубриці вказані телефонні номери «гарячої лінії» МВС України, що працюють в цілодобовому режимі.