У Києві затримано сутенерку, яка „працевлаштувала” повій в готелі

У Києві правоохоронці викрили 23-річну сутенершу, яка на одному із сайтів розміщувала оголошення про надання сексуальних послуг.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, 23-річна уродженка Хмельницької області спочатку сама надавала сексуальні послуги, а потім, щоб збільшити прибуток, втягнула у проституцію інших осіб.

Зловмисниця «працевлаштовувала» дівчат в одному з центральних готелів столиці. Вартість надання сексуальних послуг становила 1600 грн за годину. Гроші, отримані від клієнта, повія ділила із сутенершою 50/50.

Cлідчим відділом Солом’янського райуправління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Повії поставлені на облік, відносно них складені адмінпротоколи.

Згідно з адміністративним законодавством, покарання за надання сексуальних послуг – штраф у розмірі від 50 до 250 грн.