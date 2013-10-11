В Ужгороді переплавили близько 200 одиниць зброї

На Закарпатті вилучені у зловмисників «стволи», ножі та кастети переплавили на метал на ужгородському заводі «Турбогаз».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У міліції наголошують,що правоохоронці постійно вилучають з незаконного обігу зразки вогнепальної та холодної зброї, які після відповідного рішення суду знищують.

Усе відбувалося під наглядом спеціальної комісії за участі експертів-криміналістів, працівників УМВС та обласного управління СБУ, яку очолив заступник начальника УМВС України в Закарпатській області Василь Буковчаник.

У доменній печі було розплавлено близько 200 одиниць зброї, зокрема мисливські рушниці, газові та пневматичні пістолети, ножі, мачете та кастети.

Після знищення зброї було складено відповідний комісійний акт, який підписали члени комісії.