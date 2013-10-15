У Києві презентовано «Міжнародну біржу юридичної практики»

У Києві презентовано Міжнародний соціальний проект «Міжнародна біржа юридичної практики», що працює під егідою Європейської арбітражної палати.

Про це сказав президент Європейської арбітражної палати Геннадій Пампуха на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За його словами, метою проекту є підвищення кваліфікаційного та професійного рівня учасників ринку юридичних послуг. Він зазначив, що в рамках проекту передбачається допомога молодим спеціалістам в галузі права та юриспруденції щодо проходження стажування в кращих національних і міжнародних компаніях. При цьому Пампуха зауважив, що завдяки цьому проекту студенти зможуть отримувати практичні знання в сфері міжнародного комерційного права, а також в сфері міжнародного комерційного арбітражу.

Пампуха наголосив, що представництво проекту є не тільки в Україні, але, зокрема, в Грузії, Узбекистані, Польщі, в ОАЕ. Він зазначив, що українські студенти можуть свої заявки надсилати, як в Брюссель, де є представництво Європейської арбітражної палати, так і в Київ. За його словами, йдеться про заявки студентів щодо країн, де можна пройти практику, щодо профільності в юриспруденції. Він додав, що в рамках проекту будуть надходити пропозиції від юридичних компаній і бюро “від наших європейських і арабських колег, з США, Канади, Китаю”.

Голова студентського комітету “Arbitrage young people” Георгій Пампуха зазначив, що справді існує проблема, коли випускники вищих навчальних закладів мають труднощі з працевлаштуванням. За його словами, роботодавці висувають вимоги, щоб вік був не менше 23 років, практика роботи не менше 3 років і знання в кримінальному, адміністративному та комерційному праві. За його словами, існування такого проекту допоможе майбутнім юристам знайти свої місце в професії.

Заступник начальника відділу організації профорієнтації Київського міського центру зайнятості Людмила Сульженко зазначила, що сьогодні в Україні багато вишів “продукують юридичні кадри, але наразі вже такої потреби немає, точніше потреба є, але саме в фахівцях , які мають досвід як професійний, так і життєвий”. За її словами, тому такий проект є досить необхідний для молодих спеціалістів, які закінчили навчання. Вона повідомила, що станом на сьогодні в центрі зайнятості перебуває на обліку лише 11 випускників юридичних факультетів. Сульженко зазначила, що скоріш за все це пов`язано з тим, що молоді люди шукають собі роботу “своїми силами”.

Заступник декана юридичного факультету КНЕУ ім. В.Гетьмана Ольга Шереметьєва зазначила, що зараз багато розмов про те, що є надлишок фахівців-юристів, “але хотілося б зазначити, що кількість юристів на тисячу населення в Україні значно нижча, ніж в розвинутих країнах - США, Німеччині”. За її словами, досить серйозною проблемою є якість підготовки фахівців, тому тут дуже важливо, щоб студенти мали можливість проходити практику і підвищувати свій рівень.

Член правління Асоціації правників України Ольга Просянюк підтримала ідею заснування Міжнародного соціального проекту «Міжнародна біржа юридичної практики». Вона зазначила, що на сьогодні виші України випускають багато юристів, але “хороших спеціалістів мало”. За її словами, важливо, щоб студенти розуміли, що ще під час навчання необхідно шукати або можливість працевлаштування, або можливість проходження практики, стажування. Просянюк додала, що “проблема є, але вона не критична і якщо ми всі разом об`єднаємо зусилля, то ми досягнемо позитивного результату”.

Завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Валерій Лебідь зазначив, заклад готує кадри для системи органів внутрішніх справ і “в цій частині жодних проблем з працевлаштуванням для курсантів немає, адже є державне замовлення”. “Разом з тим є у нас підрозділи, які готують юристів цивільних, які навчаються в цивільних навчальних закладах і тут є питання щодо їх працевлаштування”, - додав він.

Голова координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України Андрій Бутенко наголосив, що “перш за все, працевлаштування випускників юридичних факультетів залежить від якості освіти, яку вони отримали”. Він зазначив, що не є проблемою велика кількість вишів, які готують юристів. За його словами, в Україні 7 тисяч громадян припадає на одного правника, що є дуже багато. Він наголосив, що для працедавців важливо є не те, який навчальний заклад закінчив випускник, а який рівень знань у нього.