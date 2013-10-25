В Одесі суд заарештував чотирьох учасників акції протесту

В Одесі суд заарештував строком на 2 місяці чотирьох осіб, які брали участь в акції протесту проти затримання позбавленого мандата депутата ВР Ігоря Маркова.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в ніч з 22 на 23 жовтня біля адміністративної будівлі цього управління відбувалися масові заворушення, пов`язані із затриманням Маркова.

«За підозрою в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, було затримано чотирьох активних учасників цих подій. 24 жовтня Приморським районним судом Одеси їм був обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці», - повідомили у відділі.

Зараз затримані перебувають в ізоляторі тимчасового утримання.

У міліції зазначили, що, згідно із зазначеною статтею, подібні дії караються позбавленням волі на строк від двох до п`яти років. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Марков тримали в облозі обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Марков з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.