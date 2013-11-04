У двох львівських судах шукають вибухівку

4 листопада о 9:40, на телефон оперативної лінії „102” зателефонував невідомий, який повідомив про замінування приміщення Апеляційного суду Львівської області (площа Соборна, 7) та приміщення Апеляційного адміністративного суду Львівської області (вул. Саксаганського, 13).

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, працівники ДСНС та представники інших підрозділів, які задіюються при отриманні таких повідомлень.

Будь-яких вимог, які могли б відвернути вибухи, анонім не висував, зазначають у міліції.

З приміщень проводиться евакуація людей, проводиться обстеження приміщень.

Правоохоронці вживають заходи з метою встановлення особи, яка анонімно повідомила про замінування.