Хлопця за «замінування» банку ув’язнили на понад 4 роки

Харцизький міський суд Донецької області визнав винним 17-річного хлопця у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про замінування одного з банківських відділень в Іловайську.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в січні на телефон чергового УМВС у Донецькій області надійшло анонімне повідомлення, що в приміщенні фінансової установи начебто закладено вибухівку. На повідомлення одразу відреагували оперативні підрозділи Управлінь правоохоронних органів: СБУ, МВС, ДСНС. Приміщення експертами було перевірене, жодних вибухових пристроїв виявлено не було.

Впродовж декількох днів правоохоронці встановили і затримали особу, яка здійснила анонімний дзвінок. Хлопець пояснив свій вчинок тим, що хотів подивитись на злагоджену роботу правоохоронних органів. Ввечері, після розпивання спиртного, йому закортілося перевірити їхню роботу і він набрав ”102”.

Суд врахував той факт, що у 2005 році правопорушник притягувався до відповідальності за крадіжку, та визнав його винним за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки і 6 місяців.