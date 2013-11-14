На Закарпатті чоловік під дулом пістолета виставив з дому енергетика

Житель міста Хуст Закарпатської області зустрів з пістолетом працівників "Закарпаттяобленерго", які хотіли відключити йому електроенергію за борг в 90 гривень.

Днями працівники Хустської філії «Закарпаттяобленерго» прийшли відключити світло до будинку непрацюючого хустянина, який заборгував за електроенергію 90 гривень. Але господар приставив одному з працівників РЕМ до голови дуло пістолета й сказав, що засвої дії не відповідає.

Побоюючись за своє життя, електрик знову підключив світло.

Про дану подію працівник РЕМ повідомив правоохоронців.

Невдовзі, заручившись ухвалою суду, для проведення обшуку на поріг оселі «привітного» господаря завітали міліціонери. Чоловіку запропонували добровільно віддати пістолет, але той відмовився, сказавши, що пістолет десь загубив. Проте в присутності понятих працівники міліції під час обшуку знайшли цей пістолет та шість набоїв до нього калібру 9 мм. І не один, а цілих два.

Слідчий Хустського міськвідділу дану справу вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

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