Міліціонери Полтавщини затримали незаконних лісорубів

На продуктовому ринку міста Карлівка Полтавської області правоохоронці виявили автомобіль «ГАЗ», кузов якого був заповнений колодами дерева породи «Ясен».

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, за кермом автомобіля знаходився його 57-річний власник, який пояснив, що вказані дерева були спиляні ним та його 35-річним товаришем в лісосмузі неподалік залізничної колії сполученням «Карлівка-Полтава».

При огляді вказаної лісосмуги міліціонери виявили вирубку близько 63 – х дерев діаметром від 20 до 80 сантиметрів. Сума збитку встановлюється.

Наразі за фактом слідчим Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).

За скоєне «лісорубам» загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією незаконно добутого.