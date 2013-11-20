На Полтавщині партнер по бізнесу стріляв у бджоляра

У Полтавській області колишній партнер по бізнесу вимагав у потерпілого віддати борг по спільній справі. Коли чоловік відмовився, в хід пішла зброя.

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, за медичною допомогою чоловік звернувся самостійно, прийшовши пішки в лікарню. Пояснити обставини отриманих тілесних ушкоджень він не міг, так як перебував у шоковому стані. Тільки через добу, коли він прийшов в себе, правоохоронцям стали відомі обставини травмування.

До чергової частини Миргородського міськвідділу міліції 18 листопада від лікаря реаніматолога Миргородської райлікарні надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення з вісьмома вогнепальними пораненнями з пристрою для відстрілу гумовими кулями госпіталізовано 35-річного чоловіка.

Потерпілий розповів, що 18 листопада, близько 16-ї години до його домогосподарства, де він орендує земельну ділянку для ведення бджільництва, прийшов його колишній 50-річний «партнер по бізнесу» разом з ще двома невідомими та почав пред’являти претензії з приводу повернення боргу на його користь у вигляді 300 кг меду.

Почувши від потерпілого категоричне заперечення про наявність боргу, один із незнайомців вдарив чоловіка долонею по обличчю, після чого витягнув пістолет і вистрелив в потерпілого. Побачивши, що поранений чоловік почав тікати, нападник здійснив ще два постріли в голову, після чого підійшов до пораненого та здійснив декілька пострілів у спину непритомного чоловіка.

В травматологічному відділенні Миргородської ЦРЛ у тяжко пораненого було виявлено 8 ран, дві з яких у скроневій області голови, інші в області шиї та в спині.

Наразі по даному факту слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров’я). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

Організатору розбійного нападу вже повідомлено про підозру і він знаходиться в ІТТ Миргородського міськвідділу міліції.

Міліція проводить заходи по встановленню двох інших осіб, підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення.