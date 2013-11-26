У Вінницькій області чоловік задушив власну дружину

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області 12 листопада виніс вирок чоловіку, який задушив дружину, а тіло сховав в сараї на території нежилого будинку, прикидавши сміттям.

Про це повідомляє сектор зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, влітку поточного року в міліцію звернулися батьки 24-річної жінки з селища Бар, яка з чоловіком поїхала до Києва на заробітки, але не виходила на зв’язок. Телефони були відключені і в дочки, і в зятя.

Розслідуючи зникнення подружньої пари, оперативники з’ясували, що зловмисник задушив жінку через ревнощі, а тіло закидав речами в сараї біля старої хати. Вбивця зняв з тіла потерпілої ювелірні вироби та забрав її мобільний телефон.

Правоохоронці вийшли на слід чоловіка в Житомирській області. Він змінював адреси та переховувався, адже лише у 2012 році він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство своєї попередньої дружини.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.13 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) і засудив до вищої міри покарання – довічного ув’язнення.

На користь батьків, що втратили свою дочку, із засудженого стягнуть 43,155 тис. грн в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 200 тис. грн моральної шкоди.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку у місячний строк з дня його проголошення.