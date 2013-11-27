Прийнято резолюцію недоторканості особистого життя в Інтернеті

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН, що розглядає права людини, одностайно прийняв резолюцію ”Право на недоторканність особистого життя в цифрове століття”, спрямовану проти незаконного стеження за електронними комунікаціями.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в прес-релізі організації.

Проект резолюції було винесено на розгляд наприкінці жовтня Німеччиною і Бразилією після скандалу з використанням в шпигунських цілях диппредставництв США і Австралії, про що з посиланням на інформацію, надану екс-співробітником АНБ Едвардом Сноуденом, повідомила газета Sуdney Morning Herald. Раніше обнародувана ЗМІ інформація Сноудена стала причиною напруженості у відносинах США з Німеччиною, Францією, Іспанією, Бразилією, Мексикою та іншими державами.

”Генеральна Асамблея підтверджує, що ті ж права, які людина має в офлайновому середовищі, мають також захищатися і в онлайновому середовищі, особливо право на недоторканність особистого життя”, - говориться в повідомленні.

Крім того, в документі міститься заклик Генасамблєї до держав ”провести огляд процедур, практики і законодавства, що стосуються стеження за повідомленнями, їх перехоплення і збору особистих даних”. Також у прийнятій резолюції є заклик до Верховного комісара ООН з прав людини підготувати доповідь про захист права на недоторканність особистого життя.